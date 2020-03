Kreisliga-Fußballer kippt in der Nachspielzeit ohnmächtig um

In der Fußball-Kreisliga konnte am Wochenende nur eine der angesetzten Partien ausgetragen werden, die allerdings endete mit einer heftigen Schrecksekunde. TuSpo Weser Gimte führte in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:1) gegen den FC Höherberg, als Gimtes Oguzhann Özgen auf dem Platz ohnmächtig zusammensackte.

Der Spieler der Hausherren wurde in eine stabile Seitenlage gebracht und versorgt, der Notarzt wurde verständigt und traf mit dem Rettungshubschrauber schnell am Mündener Rattwerder ein. Özgen, der eine Viertelstunde vor Schluss noch das 2:1 markiert hatte, war zum Glück nach kurzer Zeit wieder ansprechbar und wurde schließlich mit dem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in das Klinikum nach Kassel gebracht. Schiedsrichter Lennart Schmidt-Schweda pfiff die Begegnung nach der Unterbrechung verständlicherweise nicht wieder an.