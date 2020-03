Den Veilchen Ladies der BG 74 fehlt am Ende die Kraft

Am drittletzten Spieltag der DBBL-Hauptrunde mussten die Flippo Baskets BG 74 Göttingen die zweite Niederlage in Folge einstecken. Das Team von Headcoach Goran Lojo unterlag bei den Angels Nördlingen mit 58:63 (31:31). Den Veilchen Ladies fehlt damit weiterhin ein Sieg, um endgültig den Einzug in die Playoffs klar zu machen.

Die Partie in Bayern begann für die Gäste alles andere als optimal. Nach nicht einmal zwei Minuten lagen sie 0:5 zurück, nach knapp sechs Minuten stand es 2:11. Lojo nahm eine Auszeit, die Wirkung zeigte. Dennoch endete das erste Viertel mit 6:14. Das Geschehen änderte sich im zweiten Abschnitt, in dem die BG nach Distanztreffern von Ivana Blazevic und Megan Mullings schnell auf 14:16 verkürzt hatte. Bei Nördlingen war es immer wieder Nationalspielerin Luisa Geiselsöder, die ihr Team um Spiel hielt. Mit 31:31 ging es in die Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie abwechslungsreich und spannend. Das 43:43 nach 30 Minuten ließ die Göttinger Basketballerinnen durchaus von einem Auswärtserfolg träumen. Am Ende allerdings fehlte dem Lojo-Team beim Tabellendritten die Kraft, um einen entscheidenden Schritt in Richtung Playoffs zu machen.

Besonders die Rebound-Bilanz, die mit 24 zu 42 gegen die Veilchen Ladies sprach, fiel zu deutlich aus. Auch die Aggressivität beim Zug zum Korb war bei den Gastgeberinnen ausgeprägter, entsprechend oft durften sie an die Freiwurflinie.