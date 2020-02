Sanierungsfall Kleine Sporthalle beschäftigt die Mitglieder

Nur mäßig besucht war der Jahresrückblick der TSG Badenhausen. Ortsbürgermeister Erich Sonneburg dankte den Mitgliedern für ihren Einsatz sowie die Zusammenarbeit im Jahr 2019 und riss in seinen Grußworten das zentrale Thema Kleine Sporthalle in Badenhausen an, welches noch zu einem wichtigen Punkt der Aussprache werden sollte.

Der Vorsitzende Bernd Püllmann ließ das Jahr 2019 aus Sicht des Vorstandes Revue passieren. Ein Höhepunkt war das gut besuchte Wikinger-Schachturnier im August auf dem Sportplatz am Johannisborn. Der traditionelle Herbstkaffee am ersten Sonntag im November war sicherlich gut besucht, doch gab es im Vorfeld leider viele Probleme, ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen. Die Bereitschaft der einzelnen Sparten, an diesem Nachmittag Ausschnitte aus ihrer Übungsstunden zu präsentieren, lässt immer mehr nach.

Übungsabende sind gut besucht

Den Berichten der verschiedenen Sparten war zu entnehmen, dass die Übungsabende gut besucht sind, in manchen Abteilungen aber der Nachwuchs fehlt. Die Mitglieder konnten den Ausführungen des Kassenwartes Ralph Winkelvoß entnehmen, das der Verein finanziell solide aufgestellt ist. Winkelvoß und Anke Keune überreichten anschließend die Sportabzeichen für die Erwachsenen.

In der Aussprache ging es darum, mit welchen Sportangeboten man die 15- bis 40 Jährigen wieder in die Hallen oder auf die Sportplätze holen könne. Der Vorstand bekam von der Versammlung den Auftrag, durch eine Umfrage in der Schule und im Jugendcafé die Wünsche der Heranwachsenden zu ermitteln, um dann Angebote auszuarbeiten, die auf diese Altersgruppen zugeschnitten sind.

Die Zukunft der Kleinen Sporthalle wurde rege diskutiert. Die Bausubstanz stammt aus den 60er Jahren, eine umfassende Sanierung in absehbarer Zeit ist dringend nötig, um einen Sportbetrieb für die nächsten Jahre sicherzustellen. Sonneburg regte an, das sich der Verein zusammen mit der Gemeinde um die Bezuschussung durch Landkreis, den LSB und weiterer Töpfe bemühen sollte. Der Erhalt der Schule Badenhausen ist dabei ein wichtiger Punkt, denn das Thema Schließung ist nicht vom Tisch. Die Versammlung sprach sich dafür aus, das die Möglichkeiten einer finanzierbaren Sanierung unverzüglich angegangen werden sollen.

In einer kurzen Vorschau wurde auf das Wikinger-Schachturnier am 30. August hingewiesen.

Ehrungen

25 Jahre: Patricia Gebhardt, Wiebke Höppner, Inka Lagershausen, Petra Römermann

40 Jahre: Margarete Friedrichs, Claudia Hauck, Brita Ruhe, Ingrid Stoffregen, Peter Beulshausen, Bernd Püllmann

Sportabzeichen

Erwachsene: Gudula Haase, Karin Haase, Anke Keune, Jutta Püllmann, Carola Rosenthal, Wilfried Rosenthal, Sabine Sprengel, Angela Winkelvoß, Ralph Winkelvoß, Kevin Winkelvoß

Familiensportabzeichen: Familie Winkelvoß