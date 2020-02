HSG-Mannschaften feiert zwei Siege bei Tuspo Weende

Sowohl die Damen als auch die zweiten Herren der HSG oha mussten am vergangenen Sonntag bei Tuspo Weende in Göttingen antreten, beide Handball-Teams kehrten mit einem Sieg aus der Unistadt zurück.

Tuspo Weende - HSG-Damen 15:21 (6:13). Mit dem Selbstvertrauen aus dem Sieg gegen Rhumetal II traten die Harzerinnen in Weende beim punktgleichen Tuspo an. Die Gastgeberinnen überraschten die HSG-Damen mit einer Manndeckung gegen Mittelfrau Carina Berger, was die Gäste allerdings wenig beeindruckte – schnell führte man mit 4:0. Immer wieder trafen Jasmin Bierwirth und Lena-Maria Levin von den Außenpositionen, zudem stand man in der Abwehr sicher. Das wurde durch die herausragende Torhüterleistung von Denise Hensel unterstützt, nur drei Weender Treffer in den ersten 16 Minuten sind der Beleg. Die HSG-Mannschaft zog bis auf 12:5 davon (25.), ehe Kristina Tretter, die in dieser Saison noch keinen Strafwurf verfehlte, traf zum 12:6 traf (29.). Doch auch Berger behielt beim Strafwurf die Nerven, mit einer Sieben-Tore-Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel machten die HSG-Damen genauso weiter wie in der ersten Hälfte. Jana Schirmer und Lena-Maria Levin trafen hintereinander zum 15:6 (33.). Auch die Abwehr stand weiterhin kompakt und auf Hensel war Verlass. Die Keeperin machte schließlich auch Tretter einen Strich durch die Rechnung und vereitelte gleich zwei Strafwürfe. Bei der HSG kamen in der Folge alle Spielerinnen zum Einsatz und konnten sich jeweils gut einfügen. Lara Mißling machte es Hensel im Tor nach und glänzte mit einigen Paraden. Zum Ende wurde man im Angriff jedoch schwächer. Die Morich-Sieben konnte in den letzten 13 Minuten keinen Treffer mehr erzielen, während Weende noch viermal erfolgreich war und etwas Ergebniskosmetik betrieb.

Die HSG oha gewann das Spiel dennoch souverän mit 21:15 und steht in der Tabelle nun auf Platz drei. Am kommenden Samstag geht es für die HSG zum Tabellenletzten DSC Dransfeld II, bei dem man die Siegesserie fortsetzen will. HSG: Hensel, Mißling – Kreinacke, Berger (5/3), Knippel, Niehus, Röthel, Schirmer (5), J. Lohrengel, Schweidler (2), Levin (6), Bierwirth (2), Güthers, K. Lohrengel (1).

Tuspo Weende - HSG-Herren II 20:23 (10:12). Die Herren-Reserve der HSG oha bleibt in der Regionsoberliga weiterhin ungeschlagen und steht nun auch wieder an der Tabellenspitze. Beim Schlusslicht in Weende tat sich das Team allerdings schwer, was nicht zuletzt daran lag, dass keiner der drei Siebenmeter den Weg ins Tor fand. Zudem fand die HSG kaum ein Mittel, um Gregor Ibbeken zu stoppen, der zehn Treffer für die Gastgeber erzielte – die Hälfte der Tuspo-Tore.

In den ersten 25 Minuten gestaltete sich das Geschehen komplett ausgeglichen. Die Führung wechselte munter hin und her, kein Team konnte sich dabei absetzen. Das 12:10 der HSG zur Pause war tatsächlich der erste Zwei-Tore-Vorsprung der kompletten Partie.

Nach dem Seitenwechsel legten die Harzer blitzschnell zwei Treffer nach und verschafften sich so ein kleines Polster. Weende blieb in der Folge zwar in Schlagdistanz, konnte die Lücke aber nicht auf mehr als zwei Tore schließen (17:15/44.). Mit drei Treffern in Serie setzte sich die HSG anschließend wieder etwas ab (20:15/50.), doch noch einmal kamen die Hausherren auf zwei Tore heran (22:20/58.) und hatten sogar die Chance, auf einen Treffer zu verkürzen. Doch die Harzer behielten in der Schlussphase die Nerven, Patrick Mißling machte mit dem 23:20 zehn Sekunden vor Schluss den Deckel drauf. HSG: M. Paul, Berner – T. Schweidler (7), B. Strüver (1), Ahlborn, P. Mißling (4), T. Paul, Morich (6), Armbrecht, M. Mißling (4), Renner (1), Behrendt, Harenberg, Bode.