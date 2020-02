Jugend des SV Rot-Weiß Hörden erkämpft sich Sieg

Spannend ging es gleich in mehreren Tischtennis-Begegnungen des SV Rot-Weiß Hörden in der vergangenen Woche zu.

Das Spiel der zweiten Mannschaft beim TV Pöhlde II stand im Zeichen des Abstiegskampfes, da sich beide Teams punktgleich am Tabellenende der 3. Kreisklasse befanden. Rouven Kowalski/Rolf Bierwirth setzten sich im Doppel problemlos durch, dass zweite Doppel unterlag im Entscheidungssatz mit 8:11. Der Willen, das Tabellenende zu verlassen war, bei den Rot-Weißen spürbar und so erspielten sich Rouven Kowalski (2), Heino Heidelberg-Kröning und Rolf Bierwirth eine 5:2-Führung. Pöhlde zeigte aber, dass man sich nicht geschlagen geben wollte und konterte mit drei Siegen zum Ausgleich. Bitter war dabei die Niederlage von Marion Lips, die nach Satzführung noch unglücklich mit 9:11 und 10:12 verlor. Am Ende gewannen Heino Heidelberg-Kröning/Marion Lips das letzte Schlussdoppel zum 6:6-Unentschieden. Jetzt heißt es für die Zweite, in den nächsten Spielen weiter zu punkten, da sich die Konkurrenz in Schlagdistanz befindet.

Chancenlos war die dritte Mannschaft der Hördener in der 4. Kreisklasse gegen den TSV Steina und unterlag glatt mit 0:7.

Geduldsspiel für die Jugend

Gegen die SG Bergdörfer II fehlte der ersten Jugend etwas die Leichtigkeit im Spiel, so wurde die Partie zum Geduldsspiel. Nachdem beide Doppel im fünften Satz verloren wurden, behielten Maximilian Peter und Lukas Schreiber im Einzel im Entscheidungssatz die Nerven und glichen aus. Die anschließende Führung durch Ilian Chmarna und Maximilian Peter verpuffte, da der Gast postwendend ebenfalls gewann. Die Nervosität war in den letzten Einzeln auf beiden Seiten zu spüren. Nachdem Chmarna in einem sehr engen Match die Oberhand behielt, fand auch Klaas Lips immer besser zu seiner Form und sicherte am Ende noch den 6:4-Sieg.

Beim TTV Geismar II sah es für die Mannschaft nach einer klaren Niederlage aus, da man schnell mit 0:6 zurück lag. Erst jetzt kämpften sich die Hördener in die Partie und Maximilian Peter, Lukas Schreiber und Klaas Lips hielten die Niederlage mit 3:7 noch in Grenzen.

Dagegen hatte die dritte Jugend beim SV Rot-Weiß Oberfeld II keine Chance und verlor hoch mit 0:10.