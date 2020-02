TTRV bietet Trainerlehrgang für alle Tischtennisbegeisterten an

Bovenden. Der Lehrgang findet am 25. und 26. April in Bovenden statt um umfasst 20 Lerneinheiten zu je 45 Minuten.

Der Tischtennisregionsverband Südniedersachsen bietet am 25. und 26. April einen StarTTer-Lehrgang in Bovenden an. Der Lehrgang wurde in den vergangenen Jahren als bundesweit einheitliches Ausbildungsangebot konzipiert und spricht alle Tischtennisbegeisterten an, die sich für die Trainingsarbeit im Verein interessieren.

In insgesamt 20 Lerneinheiten zu je 45 Minuten werden bei diesem Lehrgang Grundlagen zu Themen wie Balleimertraining, Anfängermethodik, Technik und Kleine Spiele vermittelt.

Die Teilnehmergebühr beträgt 90 Euro, die Kosten für Referenten, Verpflegung und gegebenenfalls Unterkunft sind in dieser Gebühr enthalten. Die Teilnehmer müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Die Anmeldung kann direkt online über click-TT erfolgen.

Für Fragen steht Dennis Dörner per E-Mail an dennis.doerner@ttrv-suedniedersachsen.de zur Verfügung.