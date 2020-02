Faustballern des TSV Schwiegershausen gelingt historisches

Schwiegershausen. Am letzten Spieltag der Verbandsliga feiert das Team zwei Erfolge, erstmals gelingt den Herren damit der Aufstieg in die Regionalliga.

99 Jahre nach der Gründung der Faustballsparte steigen die Herren des TSV Schwiegershausen das erste Mal in die Regionalliga Niedersachsen auf. Vergangenen Sonntag hatten die Männer ihren achten und letzten Spieltag der Verbandsliga in Letter, als Vierter der Abschlusstabelle gelang der Sprung nach oben.

Das erste Spiel gegen den Ausrichter starteten die Herren noch sehr behäbig. Trotzdem ging der erste Satz knapp an den TSV. In den Sätzen zwei und drei wurde dann konzentriert gespielt und konsequent gepunktet, so dass beide Durchgänge souverän gewonnen wurden. Damit ging das erste Spiel klar mit 3:0 an die Schwiegershäuser.

Im letzten Saisonspiel traf man auf den MTV Vienenburg, die Nordharzer holten sich den hart umkämpften ersten Satz (9:11). Der TSV leistete sich zu viele Eigenfehler, das galt es in den folgenden Sätzen abzustellen. Den TSV-Männern konnten die Vorgaben von Trainer Yannick Diekmann umzusetzen und holten sich den Satzausgleich. Das Spiel blieb spannend, Satz drei wurde knapp mit 11:9 gewonnen. Den Start in den vierten Satz verschliefen die Schwiegerhäuser komplett (0:4). Dann nahm der TSV-Express Fahrt auf. Mit sechs Punkten am Stück wurde der Satz gedreht, beim 10:7 waren drei Matchbälle erreicht. Den ersten konnte der MTV noch abwehren, der zweite hat dann gesessen. Die Freude kannte keine Grenzen mehr, genauso hatten sich die Herren ihren Saisonabschluss vorgestellt. TSV: Schladitz, Bringmann, Kohlstruck, Diekmann, Niehus.