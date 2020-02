Guter Auftritt des 1. VC Pöhlde bleibt unbelohnt

Trotz eines guten Auftritts musste sich der 1. VC Pöhlde in der Volleyball-Verbandsliga geschlagen geben. Gegen die dritte Mannschaft des GfL Hannover erwischten die Pöhlder einen perfekten Start, unterlagen am Ende am Ufer des Maschsees aber trotzdem mit 1:3. In der Freien Walldorfschule war der...