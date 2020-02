Puzzleturnen des TK Osterode findet im DGH Hattorf statt

Der Turnkreis Osterode lädt am Sonntag, 1. März, zum traditionellen Puzzleturnen ein, das in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshauses Hattorf stattfinden wird.

In dieser Zeit dürfen sich zwei- bis fünfjährige Mädchen und Jungen in den unterschiedlichsten Übungen messen. Die kleinen Sportler dürfen von 9.30 Uhr bis 11.45 Uhr mit dem Wettkampf beginnen, so dass nicht alle pünktlich um 9.30 Uhr zugegen sein müssen. In acht Bereichen, wie beispielsweise Balancieren, Schwingen, Helfen, Rollen und Klettern, werden jeweils vier Übungen angeboten. Am Ende wird jedes Kind eine Teilnehmerkarte, eine Urkunde und eine kleine Überraschung erhalten.

Wer teilnehmen möchte, kann sich bis spätestens zum 23. Februar mit dem Online-Meldetool unter www.turnkreis-osterode.de anmelden.