C-Mädchen des FFC Renshausen sind stärkstes regionales Team

Die C-Juniorinnen des FFC Renshausen spielten am Samstag in Oker in einem Sechser-Turnier um den Futsal-Bezirkstitel. Am Ende belegten die FFC-Mädchen den dritten Platz.

In einer Einfachrunde stand in der ersten Partie der JFV Kickers Hillerse-Leiferde auf dem Turnierplan. Am Ende musste man sich gegen einen starken Gegner mit 0:3 geschlagen geben. In der zweiten Partie unterlag man dem späteren Bezirksmeister Lehndorfer TSV mit 0:2. Gegen die SVG Göttingen war man die bessere Mannschaft, vergab jedoch einige hochkarätige Chancen. Am Ende blieb es bei einem torlosen Unentschieden.

In der Partie gegen die Mädchen des VfL Wolfsburg war man wieder mehr in der Defensive gefordert. Auch hier hieß es 0:0. Im letzten Spiel gegen den TSV Sickte sollte sich die engagierte Leistung auszahlen, Leni Sommer, Rosa Wucherpfennig und Josephine Adler trafen beim 3:1-Erfolg. So gelang den Renshäuserinnen noch der Sprung auf Platz drei, damit war man bestes Team aus Südniedersachsen. Bezirksmeister wurde der Lehndorfer TSV vor Kickers Hillerse-Leiferde und dem FFC Renshausen. Auf den Plätzen folgten der VfL Wolfsburg, SVG Göttingen und TSV Sickte.

„Aufgrund einer tollen kämpferischen Leistung haben sich die Mädchen den dritten Platz verdient. Die Mannschaft hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert und alles rausgeholt“, sagte Trainer Leander Beljan.