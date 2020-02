Jonas Just stürmt zum Norddeutschen U20-Hallentitel

Jonas Just hat bei der Norddeutschen Hallenmeisterschaft über 1500 m in Hannover Gold in der U20 gewonnen.

Hannover. Der Osteroder ist über 1.500 m nicht zu schlagen. Über 3.000 m überzeugt Just dann in der Männerklasse ebenfalls, hat aber Pech bei der Laufeinteilung.

Am vergangenen Wochenende gingen drei Athleten der LG Osterode bei den Norddeutschen Hallenmeisterschaften in Hannover an den Start und konnten mit sehr guten Ergebnissen überzeugen.

Zunächst galt es am Samstag für die Sprinter über die 60 m-Distanz, sich der starken norddeutschen Konkurrenz zu stellen. Mit Paul (Altersklasse U20) und Tizian Kirchhof (Männerhauptklasse) war die LG Osterode hier sehr gut vertreten. Beide mussten sich zunächst in den Vorläufen behaupten.

Für Paul Kirchhof reichte die Zeit von 7,25 Sekunden im dritten von sieben Vorläufen locker für den Einzug in den Zwischenlauf. In diesem Lauf konnte er sich zwar nochmals auf gute 7,21 Sekunden und damit auf eine neue persönliche Bestzeit steigern, dennoch reichte diese Zeit dann nicht mehr ganz für die Finalteilnahme.

Besser lief es für Tizian Kirchhof, der sich im vierten von fünf Vorläufen in 7,13 Sekunden für den Zwischenlauf qualifizierte. Mit der Zeit von 7,09 Sekunden qualifizierte er sich dann für das Finale. In diesem konnte sich der LGO-Sprinter sogar auf 7,07 Sekunden steigern und belegte damit am Ende den sehr guten achten Platz.

Konkurrenz muss abreißen lassen

Zum Abschluss des Veranstaltungstages mussten dann die Mittelstreckler an den Start. Hier galt es für Jonas Just (Altersklasse U20), nach seiner Trainingsumstellung auf die Langstrecke sich auf seiner ehemaligen Paradestrecke, den 1.500 m, in erster Linie die notwendige Tempohärte zu holen. Von Beginn an setzte sich Just dann auch an die Spitze des Feldes und hielt das Tempo gleichmäßig hoch, so dass ein Konkurrent nach dem anderen abreißen lassen musste. Lediglich ein Läufer konnte Just bis 200 Meter vor dem Ziel noch auf den Fersen bleiben, ehe der Osteroder einen starken Schlussspurt startete und in der sehr guten Zeit von 4:01,60 Minuten souverän mit mehr als fünf Sekunden Vorsprung den Titel des Norddeutschen Hallenmeisters holte.

Am nächsten Tag stellte sich Just dann nach kurzer Regeneration noch über die 3.000 m der Konkurrenz in der Männerhauptklasse, da diese Strecke für die Altersklasse U20 nicht im Wettkampfangebot stand. Hier hatte er großes Pech in der Laufeinteilung und musste im langsameren B-Lauf starten. Um nicht wieder allein vorne weg laufen zu müssen und Kräfte zu sparen, sortierte sich Just erstmal im Feld ein und lief langsamer als geplant.

Klarer Sieg im B-Lauf

Nach 1.800 m nahm er dann das Heft in die Hand, setzte sich an die Spitze des Feldes und forcierte das Tempo. Das konnte nur ein weiterer Athlet mitgehen und blieb dran. 300 Meter vor dem Ziel zog Just, wie schon am Vortag, seinen Schlussspurt an, hielt seinen Konkurrenten auf Distanz und holte sich in der sehr starken Zeit von 8:40,70 Minuten den Sieg im B-Lauf. Diese Zeit bedeutete gleichzeitig eine neue persönliche Bestzeit.

Die Gesamtabrechnung des A- und B-Laufes ergab für Just den starken siebten Platz in der Männerhauptklasse, da viele Athleten des A-Laufes langsamer waren als der LGO-Sportler. „Leider bin ich nicht in den A-Lauf gekommen, was mich auf jeden Fall eine noch bessere Zeit und auch bessere Platzierung gekostet hat“, so Just. „Ich habe mich sehr gut gefühlt und hätte definitiv noch schneller laufen können, bin aber mit meiner Zeit und der persönlichen Bestzeit zufrieden, zumal ich jetzt mit dieser Hallenzeit sogar schneller war als draußen. Den Deutschen Hallenmeisterschaften Mitte Februar sehe ich jetzt positiv entgegen und hoffe da auf eine sehr gute Platzierung.“