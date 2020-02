Nordhausen. Nach zwei witterungsbedingten Absagen soll gegen Union Fürstenwalde am Freitag der Start in die Rückserie der Fußball-Regionalliga Nordost erfolgen.

Wacker Nordhausen will am Freitag endlich loslegen

Nach zwei witterungsbedingten Absagen soll es im dritten Anlauf endlich klappen. Am Freitagabend empfängt der FSV Wacker 90 Nordhausen in der Fußball-Regionalliga Union Fürstenwalde im Albert-Kuntz-Sportpark und will erfolgreich in die Rückrunde starten. Der Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Nach dem gewaltigen Umbruch aufgrund des eingeleiteten Insolvenzverfahrens in der Winterpause ist man bei den Gastgebern gespannt auf den ersten Pflichtspielauftritt des neuen Jahres. „Was uns angeht, so ist es natürlich eine kleine Wundertüte. Unser Kader hat sich jetzt schon verändert. Nichtsdestotrotz haben wir viel Vertrauen in die Jungs“, erklärt Wacker-Trainer Matthias Peßolat, der zusammen mit Tino Berbig das Kommando an der Seitenlinie übernommen hat.

„Mit Fürstenwalde kommt ein physisch sehr starker Gegner zu uns, der den BFC Dynamo mit 3:0 geschlagen hat. Es wird auf alle Fälle eine Riesenaufgabe für uns. Wir hoffen, dass jede Menge Zuschauer kommen und uns unterstützen werden“, sagt Peßolat mit Blick auf das Duell mit dem Tabellensechsten. Theoretisch hätte Wacker so wie Union schon 30 Punkte gesammelt. Allerdings wurden inzwischen neun Zähler aufgrund des Insolvenzverfahrens und die drei Punkte des Siegs gegen Erfurt vom Konto abgezogen.