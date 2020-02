Freiheiter Luftpistolen-Team fehlen oft nur wenige Ringe

Osterode. Trotz einiger knapper Niederlagen hat die Mannschaft in der Landesliga als Sechster den Klassenerhalt geschafft.

Nach vier Wettkampftagen im Zeitraum von Oktober bis Januar mit insgesamt sieben Paarungen konnte sich die LP-Mannschaft der SB Freiheit den Klassenerhalt sichern. Somit sind die Schützen Lea Schikorra, Jan Gohlke, Jannik Köhler, Martin Mai, Christian May, Olaf Nitschke, Kersten Olbrich, Jan Räbiger und Volker Weigelt auch in der nächsten Saison wieder in der Landesliga vertreten.

Die einzelnen Durchgänge in Duderstadt, Kalefeld, Broistedt und nicht zuletzt der Heimwettkampf im Freiheiter Schützenheim zeigten sich spannend und waren bis zum letzten Schuss faire Wettkämpfe. Die SB-Schützen erreichten im Ringdurchschnitt über alle Wettkämpfe den dritten Platz. Leider zählen für die Tabelle aber nur die Mannschaftspunkte, die den Freiheiter Schützen den sechsten Platz im Gesamtergebnis brachten.

Alle Luftpistolenschützen haben in dieser Saison wieder ihr Bestes gegeben und bis zum letzten Schuss gekämpft. Die Ergebnisse der einzelnen Wettkämpfe verteilen auf fünf 2:3-Niederlagen, ein 3:2-Sieg und einen 5:0-Erfolg. Entscheidend über Sieg oder Niederlage waren immer wieder wenige Ringe oder nur ein Ring Differenz, dabei hatten die Sösestädter jedoch oftmals das Nachsehen.

Dies ließ die Schützen aber nicht mutlos werden und insgesamt ist die Saison mit dem Klassenerhalt doch noch zufriedenstellend gelaufen. Die LP-Mannschaft wartet nun schon mit Spannung auf die nächsten Saison, in der sie mit Entschlossenheit wieder an den Start gehen wird.