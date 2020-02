Die Damen II des TTC PeLaKa punkten fleißig

Einige Spiele standen für die Mannschaften des TTC PeLaKa auf dem Programm.

Die zweiten Damen empfingen im Derby in der Bezirksliga den TTC GW Herzberg II. Es sollte sich ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für den Gastgeber entwickeln. Sandra Wallnöfer-Büschleb/Bettina Oepkes siegten, Christiane Meyer/Anja Füllgrabe unterlagen. Bis zur 6:5-Führung war für jedes Team alles drin. Dann aber gewannen die Seestädterinnen ihre letzten zwei Einzel zum 8:5-Sieg. Es punkteten in den Einzeln Wallnöfer-Büschleb (3), Oepkes (2) und Meyer (2).

Tags darauf stand das nächste Derby im Auswärtsspiel beim TTC GW Hattorf an. In gleicher Aufstellung konnten diesmal beide Eingangsdoppel gewonnen werden. Bis zur 6:1-Führung lief es bestens, dann kam der Gastgeber immer mehr auf und glich am Ende noch zum 7:7-Endstand aus. Oepkes und Meyer punkteten und dank einer starken Vorstellung von Wallnöfer-Büschleb, die ihre drei Einzel jeweils in drei Sätzen gewann, holten sich die Seestädterinnen zumindest einen Punkt. In der Tabelle verbesserte man sich so auf Rang fünf.

In der vierten Runde des Kreisklassenpokals gewannen die dritten Herren beim TSV Steina klar mit 4:0. Karl-Heinz Regenhardt, Bernhard Iwanowski und Willi Kronjäger sorgten für das Erreichen des Viertelfinales. Im Punktspiel der 2. Kreisklasse holte das Doppel Regenhardt/Marc Lossie den Ehrenpunkt bei der 1:7-Niederlage gegen Gittelde-Teichhütte III.

Die fünften Herren entführten beide Punkte beim TTC Förste V in der 4. Kreisklasse. Marvin Heinig/Daniel Söhl sorgten für einen ausgeglichenen Start nach den Doppeln. Im vorderen Paarkreuz siegte Erik Killig. Söhl rang Routinier Klaus Weide in fünf Sätzen nieder, Heinig erhöhte auf 5:3. Steven Bode in starker Form holte beide Einzel, Söhl setzte den Schlusspunkt zum 7:4.