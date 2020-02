Schlittenhunderennen in Clausthal fällt aus

Es war angesichts der wenig winterlichen Witterung abzusehen: Auch in diesem Jahr wird das berühmte Oberharzer Schlittenhunde-Winterrennen in Clausthal-Zellerfeld nicht stattfinden können, es liegt schlicht zu wenig beziehungsweise gar kein Schnee. Anstelle des Winter-Rennens findet nun am Samstag, 8 . Februar, ein attraktives Ersatzprogramm statt, welches die Tourist-Informationen Oberharz mit den lokalen Akteuren gemeinsam organisiert.

„Die Klimaveränderungen lehren uns auch im Oberharz, dass wir nur sehr kurzfristig planen und maximal flexibel sein müssen“, erklärt Silvia Hoheisel, Veranstaltungsleiterin des Oberharzer Schlittenhunde-Adventures. „Dabei kommt uns zugute, dass wir über unsere Medien und Facebook sowie Instagram eine sehr große Community erreichen, die wir direkt über Neuerungen informieren können.“

Musher-Camp als Ersatz

Das Ersatzprogramm wird am Alten Bahnhof in Clausthal-Zellerfeld in der Zeit von 11 bis 19 Uhr angeboten. Dort wird erstmalig ein sogenanntes Oberharzer Musher-Camp mit 30 Mushern und ihren Hunden aufgebaut. Angebote für Familien mit Kindern wie Basteln, Spielen im Tipi, Tombola und Goldschürfen sowie schamanische Feuertanz-Vorführungen sind geplant.

Die Absage der geplanten Schlittenhunde-Rennen am Wochenende in Clausthal-Zellerfeld kam letztlich wenig überraschend. Nicht zuletzt aufgrund der sich ändernden Klimabedingungen hatten die Veranstalter, die GLC Glücksburg Consulting AG, und der sportliche Partner, der Sportverein Reinrassiger Schlittenhunde Deutschlands, bereits in den Vorjahren reagiert und mit dem Indian Summer Race im Herbst ein neues Schlittenhunde-Event etabliert, welches die Fans und Hundefreunde auch im Herbst 2020 wieder begeistern dürfte.

Heißluftballon und Fackel-Wanderung

Ein Ersatzprogramm für den Samstag steht trotzdem. Neben dem Musher-Camp wird zusätzlich der Heißluftballon-Pilot Robert Bessel mit seinem Team erwartet, der auf dem Gelände Modellballon-Vorführungen zeigen wird, um die Zuschauer bereits jetzt auf die 2. Montgolfiade Oberharz einzustimmen, die für den Herbst 2020 in Clausthal-Zellerfeld geplant ist.

Als romantischer Abschluss des Ersatzprogramms am 8. Februar erwartet die Gäste abends eine Fackelwanderung rund um das Camp. Für das leibliche Wohl sind verschiedene Stände vor Ort am Alten Bahnhof platziert. Der Eintritt zu diesem Programm ist kostenfrei.