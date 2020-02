Die Biathlon-Tour 2020 macht Station in Halberstadt

Die Biathlon-Tour ist mit mehr als 90.000 Schnupperschützen und rund 12.000 Wettkämpfern auf 150 Etappen seit 2015 der weltgrößte Volksbiathlon. In dieser Saison gastiert die Tour 2020 mit ihrer mobilen Biathlonarena erneut in 35 Städten und lädt alle Neugierigen zum Wettkampf in einer Sportart ein, die faszinierende Fähigkeiten erfordert, jedoch für fast alle Teilnehmer eine neue sportliche Erfahrung darstellt. Der Auftakt der Tour findet am 22. Februar auf dem Fischmarkt in Halberstadt statt, los geht es um 11 Uhr.

Als besonderes Highlight wird Michael Rösch, Olympiasieger 2006 in Turin mit der deutschen Herren-Staffel, den gesamten Tag dabei sein, den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite stehen, die Sieger ehren und natürlich auch für Autogramme zur Verfügung stehen.

Den beliebtesten TV-Wintersport der Deutschen für die Fans, ohne Schnee, ohne die Gefahren des Schießens, jedoch so authentisch wie möglich in die Stadt zu bringen, darin liegt für Tourleiter Martin Bremer der besondere Anreiz. In Halberstadt können die Besucher so an vier Stehend-Schießplätzen mit Infrarottechnik ihre Treffsicherheit testen. Wer das Schießen unmittelbar nach körperlicher Anstrengung erleben möchte, meldet sich zum parallel laufenden Cardio-Biathlon-Duell an. Auf in Skandinavien entwickelten Thoraxtrainern wird die Doppelstocktechnik des klassischen Langlaufs simuliert, ehe das Stehendschießen folgt. Auf die besten Schützen warten anschließend Preise.

Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort, die Teilnahme ist kostenfrei.