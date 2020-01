A-Jugend der HSG oha behält in der Schlussphase kühlen Kopf

Während die männliche A-Jugend der HSG oha einen knappen Auswärtssieg feiert, müssen sich die Nachwuchs-Handballerinnen der weiblichen D-Jugend geschlagen geben.

HSC Ehmen - Männl. A-Jugend 32:33 (14:17). Ersatzgeschwächt waren die Harzer in der Landesliga in Wolfsburg beim HSC Ehmen zu Gast. Die HSG-Jungs von Coach Sascha Friedrichs starteten gut, dann liefen die Gäste jedoch aufgrund mangelnder Chancenverwertung einem Drei-Tore-Rückstand hinterher. Als die Harzer diese Fehler abstellten, glichen sie schnell aus (12:12/22.) und erspielten sich bis zur Pause sogar einen Vorsprung. Einen deutlich besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten die Hausherren und glichen bereits nach drei Minuten wieder aus. In der Folge taten sich immer wieder größere Lücken in der Abwehrreihe der HSG auf, die die Gegner zu nutzen wussten (23:25/47.). Man ließ sich jedoch nicht abschütteln, blieb dran und behielt in der nervenaufreibenden Schlussphase kühlen Kopf. Mit dem 33:31 eine halbe Minute vor Schluss wurde der Deckel drauf gemacht. HSG: Pisowodzki, Deiters – Kratzin (3), Herzel (3), Friedrichs (2), Hofemann (6), Scheffler (4), Diederich (5), Wode (10), Koch.

JMSG weibl. D-Jugend - Northeimer HC 18:26 (5:15). Nach der Vorrunde wurde die Mannschaft der JMSG in die Regionsoberliga eingeteilt und empfing den Northeimer HC. Die ersten fünf Minuten waren ausgeglichen, dann zeigten die Gäste ihre Überlegenheit. Die Gastgeberinnen kämpften aber weiter um jedes Tor und konnten die zweite Spielhälfte sogar für sich entscheiden. Den letzten Treffer zum 18:26-Endstand erzielte Rubina Schirmer sechs Sekunden vor dem Ende. JMSG: Ibrahim – Friedrichs (3), Bierwirth, Zimmermann, Hannemann, Fiebig, Lüer (4), Hofemann (3), Schirmer (8).

HG Rosdorf - JMSG weibliche D-Jugend 28:20 (17:10). In Rosdorf entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte und zunächst ausgeglichene Partie. Eine rote Karte gegen Rubina Schirmer in der siebten Minute schwächte die Gäste allerdings erheblich, die JMSG musste sich neu sortieren, blieb aber zunächst dran. Nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Lara Hofemann, obwohl sie den Arm der Angreiferin an den Kopf bekommen hatte, setzte sich die HGRG ab. Nach der Pause kämpfte die JMSG mit viel Teamgeist um den Anschluss, musste allerdings auch einiges einstecken. Eine weitere rote Karte aufgrund der zweiten Zeitstrafe sowie der verletzungsbedingte Ausfall von Zoe Bierwirth sorgten für die Entscheidung. JMSG: Ibrahim - Friedrichs (5), Bierwirth (2), Zimmermann (3), Hannemann(2), Fiebig, Lüer (6), Hofemann, Schirmer (2).