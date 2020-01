Frauen erleben sportliches Wochenende im Oberharz

Die Teilnehmerinnen des KSB-Wochenendes für Frauen in Clausthal-Zellerfeld.

Clausthal-Zellerfeld. Beim KSB-Lehrgang für Frauen in Vorstandsarbeit sowie Übungsleiterinnen und Mitarbeiterinnen in Vereinen wird jede Menge wissenswertes vermittelt.

Für die Sportregion Südniedersachsen hatte der KSB Göttingen-Osterode wie jedes Jahr Ende Januar Frauen in Vorstandsarbeit sowie Übungsleiterinnen und Mitarbeiterinnen in Vereinen in die Akademie des Sports im LSB Niedersachsen nach Clausthal-Zellerfeld eingeladen.

Die Einstimmung erfolgte am Freitagabend mit Pratzentraining in Verbindung mit Kickboxen. Die Teilnehmerinnen waren allesamt verblüfft, wie spannend, schweißtreibend und anfordernd „so ein bisschen Rumhauen und -treten“ sein kann. Sogar beim sorglosen Quatschen im Anschluss wurde das Thema noch einmal aufgegriffen und diskutiert. Daran hatte auch die Referentin Petra Börker ihre Freude.

Vielfalt der Faszien

Der Samstag war bestückt mit Wissen über die Vielfalt der Faszien im menschlichen Körper. Was sind Faszien, welche Funktion haben sie und wie kann ich sie behandeln, damit sie ihren Funktionen gerecht werden. Diese Thematik war im letztjährigen Lehrgang gewünscht worden und wurde jetzt in das Seminarwochenende mit eingebaut. Die relativ kleine Gruppe Frauen hat dabei viel gelernt und mit nach Hause nehmen können. Ulrike Bladt hat die Teilnehmerinnen theoretisch und praktisch wunderbar und lückenlos mitgenommen. Nach dem Abendessen wurde noch gefachsimpelt.

Am Sonntagmorgen war Ruhe angesagt. Aus der Ruhe wurde eine allumfassende Lehre über Entspannungsoasen während der Übungsstunde, die dann recht ansprechend wurde, weil Körper, Geist und Seele mitarbeiten mussten. Maike Fremke hat ihre Yogalehre sehr gut verpackt und die Päckchen handgerecht an die Teilnehmerinnen weitergegeben. Als Abschluss bescherte sie den Sportlerinnen die totale Entspannung – eine tolle Sache.

Die Beauftragte für Frauen im Sport im KSB Göttingen-Osterode, Doris Krämer-Armbrecht, gab abschließend auch schon eine kleine Vorschau auf den Lehrgang 2021 in Clausthal-Zellerfeld, Termin ist das Wochenende 15. bis 17. Januar. Inhalte werden unter anderem Entspannung mit Klangschale, Selbstverteidigung, Europasportabzeichen, AFT (Alltags Fitnesstest) und ein Referat „Alterungsprozesse und Sport“ sein.