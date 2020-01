SV Rotenberg richtet in Herzberg mehrere Hallenturniere aus

Herzberg. In der Mahntehalle sind am Wochenende 30 Jugendmannschaften zu Gast, um die Turniersiege wird von der G- bis zur C-Jugend gespielt.

Am anstehenden Wochenende veranstaltet der SV Rotenberg seine Hallenturniertage. Schon zum siebten Mal treten vom Freitag bis zum Sonntag mehr als 30 Mannschaften in der Mahntehalle in Herzberg zu Turnieren an. Gespielt wird im Nachwuchs von den G-Junioren bis zu den C-Junioren.

Den Anfang machen erstmals am Freitagabend ab 17.30 Uhr die C-Junioren. Hier spielen acht Mannschaften den Turniersieger aus. Am Samstag kämpfen ab 10 Uhr die E-Junioren um den Sieg. Bei diesem Turnier sind mit Heiligenstadt und Clausthal-Zellerfeld auch überregionale Teams am Start. Ab 14.30 Uhr zeigen die D-Junioren ihr Können. Auch bei diesem Turnier sind acht Mannschaften vertreten.

Sonntag eröffnen die jüngsten Kicker den Turniertag. Ab 10 Uhr wetteifern sechs Teams der G-Junioren um Punkte und Tore. Den Abschluss machen ab 14.30 Uhr die F-Junioren. Hier werden acht Teams ihren Sieger ermitteln. An allen Tagen wird den Zuschauern interessanter Sport geboten. Für das leibliche Wohl der Spieler und Besucher ist natürlich gesorgt.