Bad Sachsa. Weltweit wird bei der Aktion des IIHF in 40 Ländern von Mädchen und Frauen Eishockey gespielt – in der Eishalle in Bad Sachsa am 8. Februar.

Das Global Girls Game macht in Bad Sachsa Station

Eishockey – das ist schon lange nicht mehr nur eine Sache für Jungs. Gerade in den Nachwuchsmannschaften sind viele Mädchen aktiv. Um den Sport auf den schmalen Kufen bei Mädchen und Frauen noch populärer zu machen, findet auch in diesem Jahr weltweit das Global Girls Game des Internationalen Eishockeyverbands IIHF statt – unter anderem auch in Bad Sachsa.

Beim Global Girls Game wird in 40 Ländern, von Neuseeland über Asien nach Europa bis nach Nordamerika, ein Spiel ausgetragen – und das nur von Mädchen. Ein komplettes Wochenende stehen Mädchen und Frauen aller Altersklassen auf der ganzen Welt auf dem Eis , um einen Sieger zwischen dem Team „Blue“ und Team „White“ zu ermitteln. Das Fun-Game beginnt am frühen Samstag, 7. Februar, in Kuala Lumpur, Malaysia. Von dort aus wandert der Puck weiter nach Neuseeland, Japan und immer weiter nach Westen.

Samstagfrüh in Bad Sachsa

Am Samstag, 8. Februar, um 8 Uhr findet dann bereits das deutsche Spiel in Bad Sachsa statt. Weitere Länder folgen, bis schließlich am Abend des 8. Februar die letzten Spiele in Kanada und den USA ausgetragen werden. Die Ergebnisse der einzelnen Länder werden zu einem Gesamtergebnis aufaddiert.

GirlsEishockey.de organisiert in Deutschland im Auftrag des DEB die Veranstaltung. Eingeladen sind Spielerinnen jeden Alters. Für das Spiel werden die Reihen alters- bzw. leistungsmäßig eingeteilt, so dass jeweils gleiche Levels aufeinander treffen. Dadurch können sowohl die ganz Kleinen, Anfänger und auch Fortgeschrittene am Spiel teilnehmen.

Zur Vorbereitung wird am Freitagabend ein gemeinsames Eistraining angeboten. Die Teilnahme ist für alle Spielerinnen kostenlos, eine Eishockey-Ausrüstung ist aber natürlich erforderlich. Zur Siegerehrung gibt es für alle Teilnehmer eine kleine Auszeichnung.

Anmeldungen bis zum 3. Februar und alle weiteren Informationen unter www.girlseishockey.de.