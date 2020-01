Hördener Tischtennis-Jugend zeigt gute Leistungen

Unglückliche Niederlagen bei den Herren, gute Leistungen im Nachwuchs – so lautet die Wochenbilanz der Tischtennisteams beim SV Rot-Weiß Hörden.

Zwei äußerst bittere Niederlagen musste die erste Mannschaft einstecken. Als Tabellenletzter der 1. Kreisklasse rechnete man sich nicht viel beim Zweiten SG Osterhagen/Lauterberg III aus. Der Favorit konnte sich im Spiel jedoch nicht absetzen, Axel Peters/Felix Klawonn im Doppel und Michael Diekmann und Joachim Peters im Einzel hielten die Partie offen. Nachdem Axel Peters punktete, verpasste sein Bruder im Entscheidungssatz knapp mit 9:11 den erneuten Ausgleich, so dass beide Schlussdoppel gewonnen werden mussten. Nach hohem Rückstand im fünften Satz gewannen Diekmann/J. Peters noch mit 14:12, das zweite Doppel unterlag jedoch ebenfalls im Entscheidungssatz mit 7:11, so blieb die Überraschung aus und man verlor mit 5:7.

Beim TTC Förste III, direkter Kontrahent im Abstiegskamp, liefen die Eingangsdoppel optimal. Die Führung hatte aber nur kurz Bestand, da Förste im Einzel stärker spielte und nur Felix Klawonn zum zwischenzeitlichen Ausgleich gewann. Wie im Spiel gegen die SG konnte nur Axel Peters im zweiten Einzeldurchgang punkten, so musste die Entscheidung erneut in den Schlussdoppeln fallen. Michael Diekmann und Joachim Peters setzten sich im fünften Satz mit 11:8 durch, jedoch verloren Axel Peters/Felix Klawonn äußerst unglücklich den Entscheidungssatz mit 9:11, so dass eine weitere 5:7-Niederlage hingenommen werden musste.

Auch die zweite Mannschaft verliert

Die zweite Mannschaft verlor gegen den TTC Förste IV mit 3:7. Nach 0:3-Rückstand gewann Rouven Kowalski das erste Spiel auf Hördener Seite. Anschließend konnten erneut Kowalski und Marion Lips zum 3:4-Anschluss punkten. Danach gingen jedoch alle weiteren Spiele an Förste.

Mit 8:2 verbuchte die ersten Jugend gegen den TTC Göttingen ihren zweiten Sieg in der Kreisliga. Garant für den Erfolg war eine konzentrierte Leistung und der Sieg beider Doppel. Mit der 2:0-Führung im Rücken erhöhten Maximilian Peter, Lukas Schreiber, Ilian Chmarna und Klaas Lips auf 6:0. Im zweiten Einzeldurchgang waren erneut Peter und Chmarna erfolgreich.

Die zweite Jugend musste gegen den TTC PeLaKa auf ihre Nummer eins verzichten. Lorena Peters im Einzel und Carola Romanus/Finley Hausmann im Doppel erspielten eine 2:1-Führung, danach folgten vier Niederlagen. Doch die Hördener ließen sich nicht beeindrucken und kämpften sich zurück. Leon Placht, Carola Romanus und Ersatzmann Finley Hausmann gewannen zum verdienten 5:5-Remis.

Die dritte Jugend spielte gegen die SG Rhume. Nach 0:4-Rückstand erkämpfe Collin Hein den ersten Sieg. In den weiteren Einzeln zeigten die jungen Spieler eine engagierte Leistung, die knappen Sätze gingen aber an Rhume. So konnte nur René Becker seine beiden Einzel gewinnen, das Spiel ging mit 3:7 verloren. Keine Chance hatte das Team im Punkt- und Pokalspiel gegen den Nikolausberger SC. Die Spiele gingen mit 0:10 und 0:4 verloren.