Förster wehren sich gegen Favorit Geismar II nach Kräften

Etliche Spiele standen für die Tischtennismannschaften des TTC Förste auf dem Programm.

Zum Rückrundenauftakt empfingen die ersten Herren den verlustpunktfreien TTV Geismar II. Der Aufstiegsfavorit ließ keinen Zweifel an seinen Titelambitionen aufkommen. Trotz tapferer Förster Gegenwehr ging das Match nach mehreren knappen Spielausgängen mit 2:9 verloren. Für die Hausherren waren Yannick Jorgowski und Alexander Dix erfolgreich.

In der 1. Kreisklasse absolvierten die Förster Mannschaften gleich drei Partien. Im Duell beim Tabellennachbarn MTV Gittelde zogen die Gastgeber schnell auf 5:2 davon. Erst danach erwachte beim TTC Förste II der Kampfgeist, Punkt um Punkt wurde aufgeholt. Vor dem letzten Doppel stand es 6:5 für die Gittelder Hausherren. Mit einem souveränen Dreisatzsieg sicherte sich der MTV den knappen 7:5-Erfolg. Die SG Osterhagen/Bad Lauterberg III hatte daheim gegen TTC Förste III das glücklichere Händchen und gewann mit 7:4. Für Förste waren Jeremy Ettig (2) und Julian Gropengießer (2) erfolgreich. Besser lief es für die dritte Mannschaft im Heimspiel gegen den SV Rot-Weiß Hörden. Nachdem beide Eingangsdoppel verloren gingen, steigerte sich das Team merklich. Nach dem Ausgleich zum 4:4 Zwischenstand gelangen zwei weitere Siege zum vorentscheidenden 6:4. Das erste Schlussdoppel konnte der Gast im fünften Satz für sich entscheiden. Im allerletzten Spiel drehten Jeremy Ettig/Julian Gropengießer, die beiden Youngster des TTC Förste III, den Spieß um und gewannen in fünf Sätzen. Am hart erkämpften 7:5-Erfolg waren Jeremy Ettig, Thorsten Bosse, Julian Gropengießer (2) und Sascha Ettig beteiligt.

Die vierten Herren hatten in der 3. Kreisklasse ebenfalls eine Hördener Mannschaft zu Gast. Deren zweites Herrenteam wehrte sich nach Kräften, konnte aber den 7:3-Sieg der Gastgeber nicht verhindern. Für Förste punkteten Steffens/Kynast, Tröh/Mues, Hans-Werner Steffens, Hermann Mues (2), Stephan Tröh und Rainer Kynast. Gegen den TSV Steina kämpften die fünften Herren auf verlorenem Posten. Norbert Blume konnte beim 1:7 den Förster Ehrenpunkt verbuchen.