Faustballerinnen des TSV Schwiegershausen spielen stark auf

Salzgitter. Beim ersten Spieltag der Bezirksmeisterschaft in Salzgitter überzeugen die Damen des TSV mit 4:0 Sätzen.

Am vergangenen Sonntag ging es für die Faustball-Frauen des TSV Schwiegershausen zu den Bezirksmeisterschaften nach Salzgitter. Im ersten Spiel musste man sich gegen den TuS Essenrode durchsetzen.

Von Beginn an überzeugten die Schwiegershäuserinnen mit einem sauberen Spielaufbau, wodurch präzise Angriffe geschlagen werden konnten. Diese Leistung hielt die Mannschaft konstant durch und gewann den ersten Satz mit 11:5. Im zweiten Satz gab der TSV zu viele Punkte durch Eigenfehler ab, bis zum 9:9 herrschte Gleichstand. Die Mannschaft sammelte sich noch einmal und konnte letztendlich mit 11:9 auch den zweiten Satz für sich entscheiden und dadurch dass erste Spiel mit 2:0 Sätzen gewinnen.

Duell mit dem Gastgeber

Im zweiten Spiel des Tages ging es gegen den Gastgeber FC Viktoria Thiede. Im ersten Satz schafften es die TSV Frauen lange nicht, sich vom Gegner abzusetzen. Trotzdem behielt man jedoch immer die Oberhand und konnte den Durchgang mit 11:9 gewinnen. Im zweiten Satz ließ der TSV nichts mehr anbrennen. Man nutzte die Schwächen des Gegners besser aus, setzte sich mit 11:5 Punkten durch und hatte entsprechend auch das zweite Spiel mit 2:0 Sätzen für sich entschieden.

Somit steht der TSV Schwiegershausen zur Zeit mit 4:0 Sätzen an der Spitze der Tabelle. Der zweite Spieltag findet am 15. Februar ebenfalls in Salzgitter statt. Für den TSV Schwiegershausen spielten Cosima Hahn, Ann-Celine Fiolka, Celina von Daake, Mila Kesten, Gesa Göldner, Elin Jung und Svea Mönnich.