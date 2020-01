Die dritten Herren des TTC Förste überraschen im Vereinsduell

Zum Tischtennis-Rückrundenauftakt lieferten sich in der 1. Kreisklasse die zweite und dritte Herrenmannschaft des TTC Förste ein packendes Vereinsduell.

Anders als erwartet gaben nicht die favorisierten Spieler der Zweiten um Mannschaftsführer Jens Sindram den Ton an. Von Beginn an demonstrierte das dritte Team seinen Siegeswillen. Nach vielen knappen Niederlagen sollte an diesem Abend der große Wurf gelingen. Bis zum Zwischenstand von 2:2 blieb die Partie noch ausgeglichen. Dann gelang mit großartigem kämpferischen Einsatz fast alles und die Dritte entschied die Begegnung mit 7:3 für sich. Sindram/Weber, Jens Sindram und Rüdiger Behrens konnten für die zweite Mannschaft punkten. Doch herausragende Leistungen von J. Ettig/Gropengießer, Jeremy Ettig (2), Sasche Ettig, Julian Gropengießer (2), Thorsten Bosse sorgten für den verdienten Erfolg der dritten Mannschaft.

Die vierten Herren mussten mit zwei Ersatzspielern beim TV Pöhlde II antreten. Nach anfänglicher leichter Überlegenheit der Gastgeber kam der TTC ab Mitte der Begegnung immer besser ins Spiel und konnte auch Dank der Ersatzspieler das Match mit 7:4 für sich entscheiden. Auf Förster Seite waren Tröh/Mues (2), Stephan Tröh (2), Hermann Mues, Norbert Blume (2) und Klaus Weide erfolgreich.

Die fünfte Mannschaft um Kapitän Norbert Blume empfing den TV Pöhlde III. Beim Stand von 5:5 fiel in der ausgeglichen verlaufenden Begegnung die Entscheidung erst in den Schlussdoppeln. Die Partie endete nach Doppelerfolgen von Blume/Koch und Schwerthelm/Lagershausen 7:5 für Förste. Zuvor konnten bereits Norbert Blume (2), Uwe Koch, Klaus Weide und nochmals Blume/Koch punkten.