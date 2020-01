Die Spätstarter des 1. VC Pöhlde II siegen auswärts mit 3:1

Mit einem Erfolgserlebnis kehrten die zweiten Herren des 1. VC Pöhlde von ihrem Auswärtsspiel in der Volleyball-Bezirksliga zurück. Bei der SG Echte/Kalefeld II setzten sich die Oderdörfler mit 3:1 durch. Auch die U16-Jungen durften sich in der Bezirksklasse über einen Sieg freuen. In Sebexen, wo...