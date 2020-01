Fußballer des TSC Dorste starten in Rückrunden-Vorbereitung

Dorste. Am 24. Januar steht das erste Training bei Kreisligisten an, am 15. Februar ist das erste Testspiel angesetzt.

Am 24. Januar startet der TSC Dorste in die Vorbereitung zur Rückrunde der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode.

Nach mageren elf Punkten aus der Hinserie will man bei den Grün-Weißen die Wende schaffen und den schwierigen Weg zum Klassenerhalt meistern. Wie schon in der Vergangenheit ist es auch in dieser Winterpause zu keinen Veränderungen im Trainerstab oder der Mannschaft gekommen, so dass der gute Teamgeist weiter als der größte Trumpf beim TSC gilt.

Die Mannschaft von Trainer Michael Ludwig bestreitet am 15. Februar ein erstes Testspiel auf Kunstrasen in Northeim gegen den SV Lerbach (1. Kreisklasse Nord). An gleicher Stelle trifft man am 23. Februar auf den FC RW Rhüden (Bezirksliga Staffel 3).

Eine Woche vor dem angedachten Punktspielstart gegen TuSpo Petershütte II bezieht man ein Trainingslager in Teistungen, wo man am 29. Februar ein letztes Testspiel gegen die SG Pferdeberg (1. Kreisklasse Nord) absolviert.