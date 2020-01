Reserve des 1. VC Pöhlde will eine Rechnung begleichen

Während die ersten Herren des 1. VC Pöhlde an diesem Wochenende spielfrei haben, steigen die zweiten Herren sowie die U16-Jungen in die zweite Hälfte der Volleyballsaison ein. Die VCP-Reserve hatte sich in der Herbstserie souverän für die Meisterrunde in der Bezirksliga qualifiziert. Hier spielen...