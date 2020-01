BG Göttingen will die flinken Wölfe des MBC ausbremsen

Weißenfels. Die Veilchen spielen am Samstag beim Mitteldeutschen BC in Weißenfeld und wollen den dritten Sieg des Jahres einfahren. Einfach wird das nicht.

Die BG Göttingen ist in der Basketball-Bundesliga mit zwei Siegen optimal ins neue Jahr gestartet. Insgesamt gewann die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers sechs ihrer vergangenen acht Liga-Spiele und schob sich auf den elften Tabellenplatz vor. Ihre Erfolgsserie möchten Kyan Anderson und Co. am Samstag fortsetzen. Die Veilchen treten ab 20.30 Uhr in der Stadthalle Weißenfels beim Syntainics Mitteldeutschen BC an. Das Team des gebürtigen Göttingers Björn Harmsen belegt derzeit den letzten Tabellenplatz, unterschätzen dürfen die Veilchen den MBC aber nicht. „Weißenfels sprintet über das Parkett und ist immer auf schnelle, leichte Punkte aus“, sagt BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep. „Wir müssen versuchen, ihr Spiel langsamer zu machen.“

Die Wölfe erzielen von allen BBL-Teams die zweitmeisten Punkte pro Partie (89,9) – nur Alba Berlin trifft häufiger. Dass trotzdem erst zwei Siege zu Buche stehen, liegt an ihrer Verteidigung. Keine Mannschaft kassiert mehr Zähler pro Partie (97,7). In den vergangenen drei Spielen waren es jeweils sogar über 100 Punkte. Allerdings hatte Harmsen, der die Mannschaft Mitte November vom freigestellten Headcoach Wojciech Kaminski übernahm, auch mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Gleich drei große Akteure (Strahinja Micovic, Joey Dorsey und Benedikt Turudic) fielen aus, so dass der Ex-Göttinger Anthony Okao zu seinen ersten beiden Einsätzen in dieser Saison kam. Micovic und Turudic sind nach Angaben des MBC aber wieder einsatzfähig, ob Dorsey auflaufen werde, sei fraglich.

Fünf Akteure stehen bei Weißenfels im Schnitt mindestens 25 Minuten auf dem Parkett: Topscorer Andrew Warren (15,8 Punkte pro Spiel/50 Prozent Dreier-Trefferquote) erhält mit rund 28 Minuten die meiste Spielzeit. Die beiden Guards Kajami-Keane Kaza (14,6 Punkte/4,9 Assists) und Jovan Novak (mit 8,9 Assists bester Vorlagengeber der Liga) sowie die beiden Forwards Micovic (14,3 Punkte/5,1 Rebounds) und Michael Gbinije (11,5 Punkte) kommen auf rund 27 Minuten.

Zudem haben sich die Wölfte mit einem erfahrenen Akteur verstärkt. Der 38-jährige Tremmel Darden kehrte nach Weißenfels zurück. Der US-Forward ging schon in der vergangenen Saison für den MBC auf Korbjagd und erzielte im Schnitt 10,5 Punkte pro Spiel. „Darden ist eine großartige Verstärkung, insbesondere für die Verteidigung“, weiß van der Zweep. „Es wird kein einfaches Spiel für uns.“ Bei den Göttingern wird Adam Waleskowsi nach seiner Rückkehr erstmals wieder im Kader stehen.