„Lauf-Oldies“ der LG Osterode erklimmen das Siegerpodest

Drei Osteroder „Lauf-Oldies“ haben an der 58. Göttinger Cross-Serie rund um den Jahreswechsel teilgenommen und dabei in der Gesamtwertung gute Platzierungen erreicht. Bei den drei Läufen der Serie am Unisportzentrum und zwei mal am Jahnstadion starteten die Osteroder Rolf Lohrengel und Thomas Heise von der LG Osterode und Johannes Nordmann vom SFC Harzweser.

Dabei musste beim zweiten Lauf improvisiert werden. Mit Hinweis auf die erhöhte Gefahr von Trockenbruch der Baumkronen wurde die traditionelle Strecke des Crosslaufs am Göttinger Kehr vom Forstamt nicht freigegeben. Die Sicherheit auch auf den Hauptwegen des Göttinger Waldes konnte nicht garantiert werden. Deswegen wurde die zweite Veranstaltung der Cross-Serie mit leicht verändertem Verlauf auf die bekannte Strecke am Jahnstadion verlegt, gelaufen wurde allerdings in umgekehrter Richtung.

In der Gesamtwertung belegten in der Altersklasse M55 Lohrengel den dritten Platz. In den Einzelläufen erreichte er die Ränge drei, drei und vier. Heise landete auf Platz vier, er holte in den Einzelrennen zwei vierte und einen siebten Platz. In der M70 erreichte Nordmann mit den Einzelplatzierungen vier, drei und drei ebenfalls Podestplatz drei – ein gelungener Start für alle drei bei den ersten Läufen des neuen Jahrzehnts.