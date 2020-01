Freiheit erreicht die Playoffs der Bundesliga

Die Schützeninnen der SB Freiheit in der Luftgewehr-Bundesliga Nord.

Von einer „kleinen Sensation“ spricht Trainer Christian Pinno: Seine Luftgewehr-Schützen der Schützenbrüderschaft (SB) Freiheit haben die Playoffs in der Bundesliga erreicht – dank zweier 5:0-Erfolge am Wochenende und etwas Schützenhilfe durch den BSV Buer-Bülse I. Denn die BSV-Sportler unterlagen zweimal im nordrhein-westfälischen Kevelaer (gegen den Gastgeber und Petersberg), büßten so den rettenden vierten Tabellenplatz ein, den nun die Freiheiter innehaben.

Zunächst gelang den Harzern am Freitagnachmittag ein ungefährdeter Sieg gegen die SG Mengshausen, einen weiteren 5:0-Erfolg feierten sie am Samstagmittag gegen den SV Petersberg. Am Ende haben die fünf SB-Schützinnen 19 von 20 möglichen Einzelpunkten aus den letzten vier Partien geholt.