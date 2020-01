Reserve der SB Freiheit kann perfekte Saison packen

Vechta. Das Team steht in der 2. Bundesliga Nord LG bereits als Meister fest, am Sonntag ist der letzte Wettkampf angesetzt.

Für die zweite Luftgewehrmannschaft der SB Freiheit endet die Saison am Sonntag mit dem letzten Wettkampftag in der 2. Bundesliga Nord. In Vechta treten ab 10 Uhr alle acht Teams der Liga an, Gastgeber ist der SV Stoppelmarkt. Die Freiheiter können auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurückblicken, aus sechs Wettkämpfen gingen sie bislang sechsmal als Sieger hervor. Der Titel ist der SB-Reserve damit bereits sicher, jetzt kann im Gipfeltreffen gegen SGi Steinkirchen die perfekte Saison eingetütet werden.

Für den Gegner Steinkirchen geht es allerdings um einiges. Die Freiheiter können als Zweitvertretung nicht in die Bundesliga aufsteigen, entsprechend nehmen sie auch nicht an den Aufstiegswettkämpfen der jeweiligen zwei Topteams der vier Zweitliga-Staffeln teil. Somit rückt in der Nordstaffel neben dem Vizemeister auch der Dritte nach. Momentan ist Steinkirchen noch Zweiter, der Vorsprung auf die Konkurrenz ist allerdings minimal. Nur ein Sieg würde die SGi sicher in die Aufstiegsrunde bringen, zugleich jedoch den Freiheitern die weiße Weste zunichte machen.