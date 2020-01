Anmeldung zur Tour d’Energie rund um Göttingen ist geöffnet

Seit mehr als zehn Jahren gehört die Tour d’Energie fest zum Sportkalender in Südniedersachsen. Mit knapp 3.500 Teilnehmern zählt das Rennen zu den größten deutschen Radrennveranstaltungen und ist auch in diesem Jahr wieder Teil des German-Cycling-Cup. Ausgetragen wird die diesjährige Auflage am Sonntag, 26. April, die Online-Anmeldung ist inzwischen freigeschaltet.

Die Erfolge der vergangenen Jahre bestärken die Organisatoren der Göttinger Sport und Freizeit GmbH (GoeSF), der Bicikletten und des Tuspo Weende darin, das Event auch in den kommenden Jahren in der Region weiter zu verankern. Die Tour d’Energie ist für viele Radsportler der Auftakt zur Saison. Die Teilnehmer erwartet ein Klassiker mit anspruchsvollem Profil.

Lange Anstiege, rasante Abfahrten

Auf 45 oder 100 km verläuft die Strecke vom Start an der Sparkassen-Arena in Göttingen durch das südwestliche Umland der Unistadt. Doch für verträumte Blicke bleibt wenig Zeit. Mit langen Anstiegen und rasanten Abfahrten wird die Trainingsarbeit in der Saisonvorbereitung getestet. Highlight ist wie in den vergangenen Jahren der Hohe Hagen, der mit einer eigenen Bergwertung gewürdigt wird. Entlang der Strecke und vor allem im Zielbereich in der Bürgerstraße erwarten die Fahrer rund 10.000 Zuschauer, die das Rennen in jedem Jahr zu einem Erlebnis machen.

Neben dem Rennen für die Erwachsenen wird es auch wieder die Taggi-Tour geben. An dem Kinderrennen können schon die Jüngsten ab dem Jahrgang 2017 teilnehmen, kräftig in die Pedale treten und sich dabei auf der Zielgeraden auf der Bürgerstraße von vielen Fans feiern lassen.

Weitere Informationen und die Anmeldung unter www.tourdenergie.de.