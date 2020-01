17 Stunden Livefußball aus der Lokhalle

Der Sparkasse & VGH- Cup 2020 wird wieder live übertragen. Erneut können alle Fans das A-Jugend-Hallenfußballturniers insgesamt 17 Stunden aus der Göttinger Lokhalle am Bildschirm verfolgen. „Der Medienkonsum hat sich in den letzten Jahren stark zu Streaming-Angeboten verändert. Deswegen übertragen wir in diesem Jahr zwei Stunden länger als 2019“, sagt Jonathan F. Döhling, Pressesprecher von Europas größtem U19-Hallenturnier, das vom 9. bis 12. Januar ausgetragen wird.

Insgesamt werden fünf Kameras im Einsatz sein, um den Zuschauern eine abwechslungsreiche Übertragung anzubieten. „Außerdem werden wieder Dennie Klose und Thilo Grösch als Kommentatoren durch das Turnier führen“, sagt Jannick Ehmen, Leiter Cup TV. Unterstützung erhalten die beiden Kommentatoren von wechselnden Fußball-Experten, die als Co-Kommentatoren zur Verfügung stehen.

Mehrere Optionen zur Auswahl

Der Livestream wird direkt über die Webseite des Turniers, über den Youtube-Kanal des Turniers oder über Magenta Sport der Deutschen Telekom zu empfangen sein. Hier gibt es auch die sogenannte Time-Shift-Funktion, die es ermöglicht, die laufende Übertragung um bis zu vier Stunden zurück zu spulen. So kann der samstägliche Einkauf in aller Ruhe erledigt und anschließend ohne ein Spiel zu verpassen Cup TV aus der Lokhalle geschaut werden. Gerade für die vielen Fans, die sich keine Eintrittskarte mehr sichern konnten, besteht so eine gute Alternative, mitzufiebern.

Am Freitag startet die Übertragung um 17 Uhr mit der Begegnung der REWE-Gruppe zwischen dem FC Eintracht Northeim und FK Austria Wien. Am Samstag wird die Begegnung zwischen Manchester United gegen dem SV Rotenberg um 13.45 Uhr als Erstes zu sehen sein. Am Sonntag werden dann ab 11 Uhr die Begegnungen der Zwischenrunde sowie der anschließenden K.o.-Phase gezeigt. Am Abend steht dann fest, wer die Nachfolge von Fortuna Düsseldorf antritt oder ob die Rheinländer ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen können.

Tippspiel ist gestartet

Beim Sparkasse & VGH-Cup werden auch die Fans mit dem richtigen Riecher gesucht, beim Tippspiel winken den Teilnehmern tollen Preise. Hauptpreis sind zwei VIP-Tickets für das DFB-Pokalfinale 2020 in Berlin. Es müssen Tipps in drei Kategorien abgegeben werden.

Bei der Wahl des Turniersiegers stehen alle 28 Mannschaften als Möglichkeit bereit. Die Optionen bei dem besten regionalen Team sind begrenzter, hier stehen die 16 Mannschaften aus der Umgebung zur Wahl – unter anderem auch TuSpo Petershütte, JFV Rhume-Oder und der SV Rotenberg. Zudem muss der beste regionale Torjäger getippt werden. Zur Auswahl stehen alle zum Zeitpunkt des Tippspiel-Starts gemeldeten Spieler der als regional eingestuften Mannschaften.

Das Tippspiel gibt es unter tipp.sparkasse-vgh-cup.de, alle Infos zum Stream unter www.sparkasse-vgh-cup.de.