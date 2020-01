Sven Gothe wirft die Pfeile beim TSV am genauesten

Die Dartsparte des TSV Schwiegershausen hat im Rahmen einer gemütlichen Weihnachtsfeier erstmals den Titel des Vereinsmeisters ausgespielt. Da dem vom Großteil favorisierten 501 auch das beliebte Cricket entgegen stand, wurde eine Spielform gewählt, die Präzision auf dem gesamten Board reflektieren sollte.

Aufgeteilt war der Wettkampf daher in drei Abschnitte. Part eins beinhaltete Shanghai 1 bis 10: Je drei Darts müssen der Reihe nach von der 1 bis zur 10 getroffen werden. Gescored wird nur auf auf der Zahl, die gerade an der Reihe ist. Jeder Treffer ergibt einen Punkt. Gelingt einem ein Shanghai, also Single, Double und Triple, erhält man 20 Punkte.

Die Spielform beim zweiten Teil war „Round the World Doubles“. Je ein Dart wurde auf die Zahlen von 1 bis 20 sowie das Bull geworfen. Für jedes getroffene Doppelfeld erhielt man 10 Punkte, das Bulls-Eye brachte 50 Punkte. Zum Abschluss stand das Shanghai 11 bis 20 an, identisch mit Part eins, jedoch auf die Zahlen von 11 bis 20.

17 Spielerinnen und Spieler gingen an den Start. Da die Spielform pro Person nur rund zehn Minuten in Anspruch nahm, wurde parallel noch eine lockere Runde 501 gespielt. Besonders bei den Frauen kam das gut an, da sie ohne das Handicap Double-Out spielen durften und so doch für einige Überraschungen sorgten.

In der Endabrechnung sicherte sich Fachwart Sven Gothe mit 107 Punkten den Sieg vor Patrick Hanel (82 Punkte) und Alexander Waldmann (81 Punkte). Bemerkenswert: Katharina Niehus erzielte mit fünf getroffenen Double-Feldern den Tageshöchstwert im zweiten Teil und wurde insgesamt fünfte. Ein kleines Dankeschön bekam Thorsten Matysiak überreicht, der mit 87 Prozent Trainingsbeteiligung die Messlatte für 2020 hoch legte. Abschließend ließ man den Abend bei Pizza, Kaltgetränken und der Darts-WM auf Großleinwand ausklingen.