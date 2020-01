Das 44. Neu-Jahr-Turnier läuft im DGH Hattorf

Hattorf. Am ersten Wochenende wurden sechs Konkurrenzen ausgetragen, am kommenden Wochenende folgt der zweite Teil des Tischtennis-Turniers.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Hattorf gehörte am Wochenende eindeutig den Tischtennisspielern. Beim ersten Teil des 44. Neu-Jahr-Turniers des TTC Grün-Weiß Hattorf waren wieder etliche Spieler aus Nah und Fern angereist, um in zunächst sechs Konkurrenzen um die Titel zu kämpfen.

Den Zuschauern wurden immer wieder spektakuläre Ballwechsel und enge Spiele geboten, so wie hier im Doppel mit Stephanie Müller und Gabriel Becker vom benachbarten TTC GW Herzberg. Mit der Teilnehmerzahl waren die Organisatoren zufrieden, auch wenn ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war.

Am kommenden Samstag und Sonntag finden die weiteren Turniere statt, Anmeldeinformationen und die genauen Zeiten unter www.ttc-hattorf.de.