Yannis Riefling vom KKSSV Hattorf holt zwei Medaillen

Beim im Bundesstützpunkt Sportschießen in Hannover durchgeführten Elch-Cup war zum ersten Mal Yannis Riefling vom KKSSV Hattorf dabei und sollte mit zwei Medaillen den Heimweg antreten. Am Vormittag erkämpfte er sich in der Disziplin Luftgewehr Freihand Schüler 20 Schuss mit insgesamt 185,8 Ringen den dritten Platz und durfte somit die Bronzemedaille entgegennehmen.

Am Nachmittag stand die Disziplin Luftgewehr 3x20 an. Das hieß, dass je 20 Wertungsschüsse kniend, liegend und stehend in einer vorgegebenen Zeit geschafft werden mussten. Auch wenn das Rieflings erster Wettkampf in dieser Disziplin war, zeigte er dabei doch eine tolle Leistung. Trotz eines kleinen Missgeschicks beim Umbau des Gewehrs auf das Liegendschießen war er so nervenstark, dass er kniend 97,0 und 96,2 Ringe, liegend 94,3 und 99,3 Ringe und stehend 93,3 und 99,3 Ringe schoss. Das brachte ihm den fantastischen zweiten Platz und die Silbermedaille ein.