TuSpo Petershütte startet beim Harzer Hallen-Masters in Goslar

Der Landesligist TuSpo Petershütte geht am morgigen Sonntag beim 25. Harzer Hallen-Masters des Goslarer SC um den Sparkassen-Cup an den Start. Ausgetragen wird das stark besetzte Hallenfußballturnier ab 13 Uhr in den Sporthallen des Schulzentrums Goldene Aue in Goslar. In ihrer Vorrundengruppe B...