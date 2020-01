Eröffnungsspiel der Handball-EM läuft auf großer Leinwand

Nach den guten Erfahrungen bei der WM im vergangenen Jahr lädt die Kinowelt Herzberg in Zusammenarbeit mit der HSG oha auch bei der anstehenden Handball-EM wieder zum Public Viewing ein. Wer das erste Spiel des DHB-Teams in geselliger Atmosphäre verfolgen will, ist dabei im Herzberger Kino genau richtig.

Am Donnerstag, 9. Januar, wird das Eröffnungsspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft auf großer Leinwand gezeigt. Die DHB-Auswahl trifft ab 18.15 Uhr in der Vorrundengruppe C auf das Team der Niederlande – Einlass in den Kinosaal ist ab 17.45 Uhr. Ein besonderes Bonbon alle Handball-Fans: Es wird kein Eintritt erhoben.