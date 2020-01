Der 7. Harzer Hexentrail ist bereits komplett ausgebucht

Das hat es in der Geschichte des Harzer Hexentrails noch nie gegeben: Bereits gut neun Monate vor der siebten Auflage des Spendenlaufs ist das Kontingent komplett ausgeschöpft. Sämtliche 500 Startplätze sind bereits weit im Vorfeld vergeben, der Lauf ist somit ausgebucht.

107 Teams werden somit am 5. September die beiden Strecken über 35 km sowie 60 km in Angriff nehmen, Ziel wird wieder die Stadthalle Osterode sein. Der Start der Langstrecke mit etwa 1.700 Höhenmetern erfolgt in diesem Jahr in Seesen, die anschließende genaue Streckenführung durch den West- und Oberharz wird noch veröffentlicht. Der Startpunkt der kürzeren Strecke wird in Hahnenklee sein.

Schon bei der Auflage in diesem Spätsommer waren alle Startplätze vergeben worden – mehr Plätze sind bei der durch den MTV Förste ehrenamtlich organisierten Veranstaltung schlicht nicht zu stemmen.