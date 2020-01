Handballer spielen in der Katlenburger Burgberghalle

Nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel findet in der Katlenburger Burgberghalle der 36. Harz Energie-Silvestercup als erstes großes Handball-Event in der Region Südniedersachsen statt. Am Samstag ertönt pünktlich um 12 Uhr der Anpfiff zum ersten Spiel des A-Turniers. Am Sonntag wird um 10 Uhr das erste Spiel des B-Turniers angepfiffen.

An beiden Turniertagen spielen die Teams um die als Wanderpokal ausgeschriebenen Siegerpokale sowie um attraktive Geldprämien. „Die Spielpläne stehen fest und wir freuen uns auf zwei Tage voller Spitzenhandball“, blickt der HSG-Turnierleiter Mathias Zänger dem Event erwartungsvoll entgegen.

Starkes Teilnehmerfeld

Beim A-Turnier gehen neben der gastgebenden HSG Rhumetal (Verbandsliga) auch der Oberligist TV Stadtoldendorf sowie die drei Drittligisten GSV Eintracht Baunatal, TuS Vinnhorst und Dessau-Rosslauer HV06 an den Start. Als sechstes Team komplettiert die sehr spielstarke Bundesliga-A-Jugend der Füchse Berlin das Teilnehmerfeld. Gespielt wird in zwei Dreiergruppen, anschließend folgen die K.o.-Spiele. Das Finale ist gegen 19.45 Uhr geplant.

Die sechs Mannschaften, die sich am Sonntag um den Turniersieg beim B-Turnier bewerben, sind allesamt in verschiedenen Landesligen in Niedersachsen und Hessen beheimatet. Titelverteidiger ist die Eickener SV. Neben dem Gastgeber HSG Rhumetal II sind außerdem die HSG Wesertal (Bezirksoberliga Hessen), die HSG Schoningen/Uslar/Wiensen, TV Eintracht Sehnde und die SG Spanbeck/Billingshausen dabei. Das Finale ist gegen 15.50 Uhr angesetzt.