Teilnehmer des TVG Hattorf am 20. Eichsfelder Silvesterlauf in Bernshausen.

Bernshausen. Etliche Laufsportler des TVG Hattorf gehen beim 20. Eichsfelder Silvesterlauf in Bernshausen an den Start und lassen das Jahr sportlich ausklingen.

Hattorfer erleben perfekten Jahresabschluss am Seeburger See

Beim 20. Silvesterlauf um den Seeburger See waren Veranstalter, Zuschauer und vor allem die 1.250 Sportler vollauf zufrieden. Die Rahmenbedingungen waren fast perfekt. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Bernshausen, dem Start-und Zielbereich, herrschte Volksfeststimmung, die dem letzten Tag des Jahres alle Ehre machte. Musik, Verpflegung, Ehrungen und die Ausgabe der Medaillen und der prämierten Eichsfelder Mettwürste aus Bernshausen trugen zum positiven Erlebnis dieses Events bei. Lediglich die Toilettensituation für die Frauen sollte künftig verbessert werden.

Auch vom TVG Hattorf waren wieder etliche Sportler dabei. Es ging ihnen vorwiegend um das Gemeinschaftserlebnis beim letzten Wettkampf des Jahres. Wobei der Begriff Wettkampf nur für die Läuferinnen und Läufer in den ersten Startreihen galt, konnten doch nur diese ohne Startverzögerung und Stau an der engen Brücke die angepeilten Zeiten erreichen. Die große Anzahl musste gewollt oder ungewollt die eine oder andere Zusatzminute in Kauf nehmen.

Ergebnisse der Hattorfer

5 km Frauen:

2. W50: Anja Brakel, 23:13 min.; 27. W45: Simone Fleischmann, 31:01 min.; 14. W55: Birgit Göhmann, 31:02 min.; 31. W40: Susann Hofmann, 32:18 min.; 35. W40: Tanja Topel Bohnhorst, 33:45 min.; 36. W40: Carina Köhler, 33:45 min.; 34. W35:Olivia Rexhausen, 36:14 min.; 26. W45: Maja Mißling (TSV Schwiegershausen), 30:59 min.

5 km Männer:

5. MHK: André Kirchoff, 19:34 min.; 6. M55: Axel Riechel, 22:49 min.; 12. M55: Bernd Riechel: 26:06 in.; 2. M70: Reinhard Meyer, 28:51 min.; 39. M45: Christian Irmer, 31:10 min.; 24. M60: Thomas Hahn, 32:19 min.

10 km Männer:

4. M55: Heinz Gattermann, 48:29 min.; 13. M50: Hubertus Bartkowski, 48:29 min.; 17. M40: Andreas Lüttge, 48:29 min.; 5. M60: Günter Bütepage, 50:40 min.; 18. M45: Christian Irmer, 53:07 min.

5 km Walking (ohne Platzierung):

Ulrich Adner, 43:18 min.; Mario Harenberg, 43:14 min.; Claudia Heidelberg-Lehmann, 43:16 min.; Thomas Herold, 43:18 min.; Simone Kwast, 43:47 min.; Andreas Lehmann, 41:26 min.; Sandra Meysing 43:18 min.; Yvonne Walthes, 43:48 min.