Kyan Anderson schießt die Frankfurt Skyliners ab

Die BG Göttingen ist mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Am Donnerstagabend gewann die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers gegen die Frankfurt Skyliners mit 89:77 (41:43) und holte in der Basketball-Bundesliga ihren dritten Erfolg in Serie. Die 3.298 Zuschauern in der fast ausverkauften Sparkassen-Arena sahen ein umkämpftes Spiel, in dem die Führung mehrfach hin- und herwechselte. Zu Beginn des letzten Abschnitts setzte sich schließlich die BG ab und behielten in der Schlussphase die Nerven. Bester Veilchen-Werfer war Kyan Anderson, der mit 35 Punkten eine neue persönliche Bestleistung und einen Liga-Saisonrekord aufstellte. Für Frankfurt traf Quantez Robertson am häufigsten (25 Zähler).

Die Veilchen, bei denen Zane Waterman und Elias Lasisi (Lungenprobleme) als siebter und achter Ausländer pausierten, starteten mit viel Energie und gingen durch Alex Ruoff 7:3 in Front (2.). Doch die Frankfurter steigerten sich und glichen durch Leon Kratzer zum 7:7 aus (3.). Nach einem erfolgreichen Dreier bekam Anderson von den Schiedsrichtern ein technisches Foul verhängt, was die Hessen nutzten, um auf 13:12 heranzukommen (5.). Kurz darauf zogen die Veilchen wieder etwas davon (18:12/6.), aber die Skyliners glichen durch zwei Robertson-Dreier zum 18:18 aus. Zum Viertelende sicherte sich die BG einen knappen 24:22-Vorsprung.

Robertson trifft für Frankfurt

Im zweiten Abschnitt gelang es den Göttingern nicht, Robertson zu stoppen. Der Veteran traf immer wieder von außen und bescherte seinem Team eine 26:30-Führung (13.). Doch die BG antwortete mit einem 5:1-Lauf, den Ruoff zum 31:31 abschloss und Frankfurts Headcoach Sebastian Gleim zu einer Auszeit zwang (15.). Gegen die Verteidigung der Gäste taten sich die Veilchen in der Folge schwer. Der Ex-Göttinger Akeem Vargas vollendete einen 3:10-Lauf per Dreier zum 37:41, so dass nun Roijakkers die Auszeit nahm (18.). Vor der Halbzeitpause verkürzte die BG auf 41:43.

Nach dem Seitenwechsel erzielte Ruoff die ersten fünf BG-Punkte zum 46:43 (21.). Aber erneut holten sich die Frankfurter die Führung zurück (48:50/24.). Die Veilchen ließen dann allerdings in fast fünf Minuten nur zwei gegnerische Punkte zu, während sie selber zehn erzielten und ihren Vorsprung erstmals seit den Anfangsminuten wieder auf sechs Zähler ausbauten (58:52/29.). Einen Dreier von Joe Rahon konterte zum Viertelende Mihajlo Andric zum 61:55.

Die große Anderson-Show

Im letzten Abschnitt war Anderson nicht mehr zu stoppen. Der US-Guard der Veilchen sorgte dafür, dass sein Team auch kurze Schwächephasen gut überstand und baute den BG-Vorsprung auf neun Zähler aus (70:61/35.). Die Frankfurter gaben sich noch nicht geschlagen. Robertson brachte die Hessen per Dreier auf 67:72 heran, doch Anderson und Ruoff waren zur Stelle (76:67/38.). Die Gäste bemühten sich, den Rückstand schnell zu verringern, was ihnen teilweise auch gelang. Aber die Göttinger behielten die Nerven an der Freiwurflinie und verwandelten in der Schlussphase zehn von elf Versuchen. Am Ende siegte die BG verdient und wurde von den Fans gefeiert.

„Göttingen hat verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit haben wir ein vernünftiges Spiel gezeigt. Vielleicht hatten wir da sogar einige Dinge, die über unserem Limit waren. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder mentale Schwächen gezeigt. Einige Spieler haben scheinbar noch nicht begriffen, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Natürlich waren aber auch Kyan Anderson und Alex Ruoff wirklich überragend“, sagte Frankfurts Trainer Sebastian Gleim im Anschluss.

Zufrieden mit der Leistung und dem Ergebnis zeigte sich Johan Roijakkers: „Wie Sebastian Gleim schon gesagt hat, war es ein verdienter Sieg für uns. Die Energie, die wir brauchen, um zu gewinnen, war heute von Anfang an da. Im zweiten Viertel waren wir zu statisch, haben es aber in der zweiten Hälfte besser gemacht. Spieler wir Andric waren heute sehr stark, mit vielen Dingen, die nicht in der Statistik auftauchen. Das technische Foul von Anderson hat uns weh getan, weil er in der ersten Halbzeit nicht so viel spielen konnte. In der zweiten Halbzeit konnte er mehr spielen und hat das sehr gut gemacht.“

Sonntag kommt Alba Berlin

Viel Zeit zum Ausruhen haben die Göttinger nach dem Sieg gegen Frankfurt nicht, schon am Sonntag folgt das nächste BBL-Spiel. Ab 15 Uhr ist der Tabellendritte Alba Berlin zu Gast in der Sparkassen-Arena. Die Albatrosse hatten dabei im Vorfeld ein straffes Programm zu absolvieren. Am Silvesternachmittag setzten sich die Berliner mit einigen Mühen gegen den Mitteldeutschen BC durch, am Freitagabend steht das Euroleague-Duell in Spanien bei Valencia Basket an.

Momentan scheinen die Hauptstädter die Belastung gut zu verkraften – erst zwei Liga-Niederlagen (gegen München und Ludwigsburg) musste die Mannschaft von Headcoach Aito Garcia Reneses hinnehmen, obwohl die Berliner immer wieder von Verletzungssorgen geplagt sind.

Der deutsche Center Johannes Thiemann stand aufgrund einer Gehirnerschütterung im November zum letzten Mal auf dem Parkett, ebenso wie US-Forward Tyler Cavanaugh (Sprunggelenksverletzung). Beim Sieg gegen die Hamburg Towers kurz vor Weihnachten musste auch Aufbauspieler Peyton Siva erneut passen.

Kein anderes BBL-Team erzielt so viele Punkte pro Spiel wie Berlin (91,3). Fünf Akteure im ausgeglichenen Kader punkten im Schnitt zweistellig: Martin Hermannsson (12,9), Rokas Giedraitis (11,9), Niels Giffey (11,8), Marcus Eriksson (11,3) und Landry Nnoko (10,1). Beste Rebounder sind Allrounder Luke Sikma (7,3), und Nnoko (6,6). „Berlin hat mehrere Spieler, die ohne Probleme 25 Punkte erzielen können – auch wenn Sikma natürlich ihr Schlüsselspieler ist“, weiß BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep. „Alba spielt immer noch denselben Stil, der nach Chaos aussieht. In Wirklichkeit lesen und reagieren sie auf alle Situationen aber auf sehr hohem Niveau. Wenn wir genauso aggressiv spielen wie bei unserem Sieg im vergangenen Jahr, dann haben wir eine Chance zu gewinnen.“