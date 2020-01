Das Jahr 2019 sportlich verabschiedet

Es ist liebgewonnene Tradition: Seit 25 Jahren verabschiedet man sich beim MTV Förste mit dem Silvesterlauf aktiv aus dem Jahr. Auch diesmal waren etliche Sportler dabei, die bei bestem Wetter zwei verschieden langen Strecken sowie einer Nordic Walking-Tour rund um Förste in Angriff nahmen. Dabei ging es nicht darum, Bestzeiten aufzustellen, sondern ganz entspannt in der Gruppe die frische Luft und die Natur zu genießen. Im Anschluss gab es bei Tee, Glühwein und Kuchen einen gemütlichen Ausklang in der Mehrzweckhalle und die Gewissheit, zum Jahresabschluss noch einmal etwas für die Gesundheit getan zu haben.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder