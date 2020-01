Trainer fordert: Rennen, kämpfen, auf dem Platz auskotzen

Wie bereits in den vergangenen Jahren zählt auch in diesem Jahr die A-Jugend des TuSpo Petershütte zum Teilnehmerfeld des 31. Sparkasse & VGH Cups in der Göttinger Lokhalle. Die Mannschaft von Armin Dreyer spielt bei Europas größtem U19-Hallenfußballturnier ab dem 9. Januar in der TSN-Beton...