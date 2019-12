SC HarzTor und TuSpo II sind die Favoriten in Gruppe 2

Beim Hallenturnier des TuSpo Petershütte um den Sparkasse Osterode Cup wird am Sonntag die zweite Vorrunde ausgetragen. Wie schon in Gruppe eins am Freitagabend werden zwei Tickets für die Finalrunde am Montagabend vergeben. Los geht es in der Osteroder Lindenberghalle am Sonntag um 17.30...