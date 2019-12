Im Hattorfer DGH fliegen wieder die Tischtennisbälle

Hattorf. An den ersten beiden Januarwochenenden lädt der TTC Grün-Weiß Hattorf zum 44. Neu-Jahr-Turnier ein – die Spieler kommen teils von weit her angereist.

Ein Grund zum Anstoßen angesichts der Schnapszahl: Das traditionelle Neu-Jahr-Turnier des TTC Grün-Weiß Hattorf geht Anfang Januar bereits zum 44. Mal an den Start. „Ein schöner Moment, den über die Jahre zahlreichen Teilnehmern, die im Hattorfer DGH tollen und spannenden Tischtennissport garantieren, zu danken und sich auf die nächste Auflage zu freuen“, berichtet Mark Stiemerling vom Ausrichter. Gespielt wird wie praktisch immer an den ersten beiden Januar-Wochenenden.

Im vergangenen Jahr bewiesen die Wettbewerbe wieder ihre überregionale Anziehungskraft: Neben den südniedersächsischen Tischtenniskünstlern waren auch Sportler aus den verschiedensten Teilen Deutschlands zu Gast. Über Braunschweig und Wolfsburg bis hin nach Lüneburg hat das Turnier einen guten Namen, auch aus Magdeburg oder Leipzig waren Aktive dabei. Die weiteste Anreise hatte eine Gruppe aus Dresden.

Form im neuen Jahr überprüfen

Sie alle nutzten das Turnier in Hattorf, eines der größten Tischtennisturniere der Region, um nach den Feiertagen ihre Form unter Wettkampfbedingungen zum Rückrundenstart zu prüfen, genossen aber auch die familiäre Atmosphäre und die gute Organisation des Neu-Jahr-Turniers. Mittels Turniersoftware und Monitoren beziehungsweise Beamer an verschiedenen Stellen bleiben die Teilnehmer immer auf der Höhe des Spielgeschehens.

Die Klasseneinteilungen richten sich nach den individuellen QTTR-Werten zum Dezember-Stichtag, wobei die Teilnahme an einer höherklassigen Konkurrenz natürlich immer möglich ist. 2019 verfügte Nils Schulze (Union Salzgitter), der spielstärkste Teilnehmer, über einen QTTR-Wert von mehr als 2.100 Punkten und wurde seiner Favoritenrolle in der offenen Spielklasse auch gerecht. Im Finale besiegte er den Hattorfer Leon Hintze, der beim TSV Algesdorf in der Oberliga spielt und seit einigen Jahren das Sportinternat des Landessportbunds Niedersachsen in Hannover besucht.

Auch die Jugendklassen werden unabhängig vom Alter nach QTTR-Werten unterteilt und erfreuen sich wachsenden Zulaufs. Für Über-40-Jährige werden zwei Seniorenwettbewerbe angeboten, die im aber im Gegensatz zu allen übrigen Klassen nicht TTR-relevant ausgespielt werden. In der Jugend sind die Jahrgänge ab 2002 und jünger spielberechtigt, in der Senioren-40-Klasse die Jahrgänge 1980 und älter.

Gruppen- und K.o.-Phase

In der Regel starten die Klassen in Vierer-Gruppen, ehe die jeweils Gruppenersten und -zweiten dann im K.o.-Modus die Turniersieger ausspielen. So ist reichlich Spielpraxis für jeden Teilnehmer garantiert. An die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten werden Pokale überreicht. Zudem wird in der höchsten Leistungsklasse ein Preisgeld ausgelobt. Darüber hinaus werden je ein Wanderpokal für die Vereinswertung im Erwachsenen- sowie im Jugendbereich vergeben, so dass es sich lohnt, mit mehreren Vereinskollegen zusammen aktiv zu werden. Neben den Einzelkonkurrenzen werden außerdem die Doppeltitel ausgespielt, hier geht es gleich im K.o.-Modus los.

Besonders wichtig ist den Veranstaltern der Wohlfühlfaktor rund um das Spielgeschehen an 14 Tischen. So kommt der Begegnung der Aktiven, Betreuer und Zuschauer ein besonderes Augenmerk im großzügigen Aufenthaltsbereich sowie auf der Tribüne zu. Im Kantinenbereich dürfen sich Sportler wie Zuschauer außerdem auf kulinarische Leckerbissen und Köstlichkeiten freuen.

Zeitplan und Anmeldung

Samstag, 4. Januar

9.30 Uhr: Männliche Jugend, QTTR bis 1.400

9.30 Uhr: Weibliche Jugend, QTTR bis 1.400

9.30 Uhr: Senioren 40, QTTR bis 1.400

13.30 Uhr: Erwachsene, QTTR bis 1.800

Sonntag, 5. Januar

9.30 Uhr: Erwachsene, QTTR bis 1.650

12 Uhr: Erwachsene, offene Klasse

Samstag, 11. Januar

9.30 Uhr: Männliche Jugend, QTTR bis 900

9.30 Uhr: Weibliche Jugend, QTTR bis 1.000

13.30 Uhr: Erwachsene, QTTR bis 1.500

Sonntag, 12. Januar

9.30 Uhr: Senioren 40, offene Klasse

9.30 Uhr: Erwachsene, QTTR bis 1.350

12 Uhr: Männliche Jugend, QTTR bis 1.150

Anmeldungen sind online unter www.mytischtennis.de einzugeben. Nachmeldungen sind vor Ort bis 30 Minuten vor Spielbeginn möglich, jedoch nur bis zur Auffüllung der auszulosenden Felder.



Weitere Informationen unter www.ttc-hattorf.de. Rückfragen an Manuela Schwark, E-Mail: neujahrturnier@ttc-hattorf.de.