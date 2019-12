Das Teilnehmerfeld für den 2. NFV-eFootball-Cup ist komplett

Hannover. Bei der Endrunde in der Swiss Life Hall in Hannover kämpfen 96 Team um den Titel. Aus dem NFV-Kreis Göttingen-Osterode ist der SV RW Hörden dabei.

Die Kreismeister sind ermittelt, das Teilnehmerfeld für den 2. NFV-eFootball-Cup steht fest: Nach 32 Kreismeisterschaften binnen zwölf Wochen kann die -Niedersachsenmeisterschaft am Sonntag, 19. Januar, endgültig kommen. Gespielt wird dann ab 13 Uhr in der Swiss Life Hall in Hannover. Der Eintritt ist frei.

Qualifiziert für das Endturnier in der Landeshauptstadt haben sich die ersten drei Teams jeder Kreismeisterschaft. Bei den Titelkämpfen des NFV-Kreises Göttingen-Osterode, ausgetragen in Herzberg, waren dies der SV RW Hörden, der SC Eichsfeld und der RSV Geismar-Göttingen 05.

96 Teams in 24 Gruppen

Zu den Topteams aus den NFV-Kreises kommen mit dem TSV Fortuna Oberg, TuS Eschede und TSV Altenwalde die drei Erstplatzierten des 1. NFV-eFootball-Cups aus dem Vorjahr. Bei der Neuauflage der Niedersachsenmeisterschaft treten damit in diesem Jahr 96 Teams an, die in 24 Gruppen spielen. Die ersten beiden Teams aus jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Runde ein. Das Finale ist für 18.30 Uhr geplant.

In Hannover erwartet die eFootball-Teams ein attraktives Turnier. Bereits am Vortag steigt in der Halle ein großes Hallenturnier – der Kunstrasen bleibt anschließend liegen, die Rundum-Bande stehen. Die eFootball-Stationen mit Tischen, Stühlen, Monitoren und Konsolen werden direkt auf der Spielfläche aufgebaut. Eine große Live-Bühne sowie Videowand für die bis zu 2.000 Zuschauer runden das Gesamtbild ab.

„Das Interesse der Vereine und auch die Resonanz aus unseren Kreisen bestärkt uns in unserem Engagement, ein attraktives eFootball-Angebot für die Basis zu schaffen. Umso gespannter sind wir nun auf den 2. NFV-eFootball-Cup in Hannover, der das Thema sicherlich nochmal in einem anderen Licht erscheinen lassen wird“, sagt NFV-Direktor Jan Baßler.