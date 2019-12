Die vierten Damen des VT Südharz siegen in Northeim

Mit einem Auswärtssieg haben sich die Volleyballerinnen des VT Südharz IV aus dem Jahr verabschiedet. In der Bezirksliga setzten sich die Südharzerinnen mit 3:2 beim DJK Kolping Northeim II durch und kletterten in der Tabelle bis auf Rang drei.

Bis der Erfolg feststand, war aber ein hartes Stück arbeit notwendig, zumal das junge VTS-Team nur sechs Spielerinnen aufbieten konnte. Die fanden sich aber schnell zurecht, gingen im ersten Durchgang direkt in Führung und gaben diese bis zum Satzende nicht mehr ab (25:22). Der zweite Durchgang verlief spiegelverkehrt: Diesmal lag Northeim vom ersten Ballwechsel an in Front und glich letztlich nach Sätzen aus (21:25).

Lange Angabenserie

Der dritte Abschnitt verlief lange Zeit ausgeglichen, die Führung wechselte beständig hin und her. Dann jedoch legte die Kolping-Reserve vom 16:16 aus einen Zwischenspurt ein und holte sieben Punkte in Folge – die Entscheidung (18:25). Im vierten Satz sah es zunächst nicht gut aus für die Südharzerinnen, die schon 5:11 zurücklagen. Doch eine unglaublichen Angabenserie mit 17 Punkten in Folge drehte den Satz (25:18) und sicherte dem VTS den ersten Punkt.

Im Tiebreak änderte Coach Boris Kühne die Aufstellung und damit Aufschlagsrotation, der Schachzug sollte sich auszahlen. Die VTS-Damen gingen prompt in Führung und gaben diese bis zum 15:8 nicht mehr ab – der Bonuspunkt war damit gesichert. VTS IV: Zietz, Murdoch, Kirchner, Al-Dalati, Jorgji, Walkowska.