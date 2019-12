BG Göttingen und Daniel Loh gehen getrennte Wege

Daniel Loh steht ab sofort nicht mehr im Kader des Basketball-Bundesligisten BG Göttingen. Die Veilchen und der 24-jährige Forward haben sich auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt.

Loh kam direkt nach seinem College-Abschluss im Sommer 2019 am Rollins College (NCAA2) nach Göttingen. Von BG-Headcoach Johan Roijakkers war er in erster Linie als Trainingsspieler verpflichtet worden, Spielzeit in der BBL hatte der Rookie bislang keine erhalten. Allerdings stellte sich heraus, dass das Leistungsniveau für Loh doch zu hoch war. „Wir wünschen Daniel für seine weitere Zukunft alles Gute“, sagt Roijakkers.