Die vierten Damen des VT Südharz spielen in Northeim

Northeim. Die junge Mannschaft ist in der Bezirksklasse als letztes Team des VTS in diesem Jahr im Einsatz und trifft auf den DJK Kolping Northeim II.

Als letzte Volleyball-Mannschaft des VT Südharz in diesem Jahr bestreiten die vierten Damen am Samstag ein Punktspiel. In der Bezirksklasse ist das Team ab 15 Uhr zu Gast beim DJK Kolping Northeim II. Die Südharzerinnen bestreiten dabei die zweite Begegnung des Spieltags, der in der Sporthalle des Corviniums ausgetragen wird.

Die VTS-Damen gehen als leichter Favorit in die Begegnung. In der Tabelle liegen sie als Fünfter zwar nur einen Platz vor der DJK-Reserve, haben aber schon fünf Punkte mehr gesammelt. Auch im Hinspiel hatten die Südharzerinnen das bessere Ende für sich, wenngleich beim 3:0-Sieg jeder Satz eng war.